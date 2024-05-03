В столице Венгрии зарезали украинца

В столице Венгрии зарезали 48-летнего гражданина Украины. Об этом сообщила полиция Будапешта.

Утверждается, что вчера возникла ссора и драка между украинцем и 44-летним мужчиной «казахской наружности». Этот человек нанес украинцу ножевые ранения, от которых он умер на месте.

Нападавшего задержали на месте происшествия. Ему грозит уголовное наказание. Полиция открыла производство по факту убийства.

Следует заметить, что это уже не первое убийство граждан Украины за границей.

Напомним, в Германии убили украинку, ее полуторамесячная дочь пропала без вести.