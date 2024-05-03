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Новости > Зеленский дал важные поручения по оружию и энергетике

Зеленский дал важные поручения по оружию и энергетике

Агата Кловская
03.05.24 10:41
72
Зеленский дал важные поручения по оружию и энергетике

Украина должна совместить два процесса — защита энергетики от ударов и обеспечение украинцев электричеством. Об этом сообщает Telegram-канал президент Владимира Зеленского.

«Прошлись сегодня и вопросами защиты нашей энергетики — конкретных объектов от конкретных угроз. Сейчас нужно объединить два процесса: защиту энергетики от ударов в это время и обеспечение наших людей электричеством, а также уже время начинать подготовку и к следующему отопительному сезону», — подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что задача очевидна, а именно Украина должна сделать максимум для защиты жизни, и каждый аспект этой работы — от ПВО и РЭБ на объектах до необходимых строительств и поставок — все это персональная ответственность каждого, кто привлечен к работе.

«От правительства и Воздушных сил к энергокомпаниям и местным службам. Благодарю всех, кто относится к своей работе действительно добросовестно», — сказал глава государства.

«По итогам разговора на Ставке я поручил премьер-министру, министру обороны, министру иностранных дел, главкому, каждому на их уровне, работать с партнерами, чтобы ускорить поставки оружия — реализацию пакетов и договоренностей. Оперативность важна. Содержание пакетов есть, я на сегодняшний день не вижу проблем с этим», — сказал президент.

Он также поблагодарил Конгресс Соединенных Штатов за решение о помощи Украине.

«Но скорость поставки и реализация решений — это то, с чем также не должно быть никаких проблем. Ожидаем оружие в Украине — для наших воинов», — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский озвучил масштабы ракетных ударов РФ за апрель.

Тэги: оружие, энергетика, Владимир Зеленский

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