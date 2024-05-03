Итальянцы сообщили о неочевидной пользе аспирина

Эксперты из Онкологического института Венето в Италии поведали о неочевидной пользе аспирина. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление этого лекарства усиливает иммунный ответ организма против опухолевых клеток при колоректальном раке.

Поясняется, что это связано с увеличением производства особого белка CD80 в организме.

Ученые взяли образцы тканей у 238 добровольцев с колоректальным раком, 12% из которых принимали препарат.

Сообщается, что проведенный анализ биоматериала продемонстрировал, что прием аспирина способствовало снижению способности раковых клеток проникать в лимфатические узлы и распространяться в организме.

Сказано также, что у людей, которые его принимали, наблюдалась улучшенная инфильтрация опухолевых тканей иммунокомпетентными клетками. Инфильтрация иммунными клетками обычно является фактором, предполагающим позитивный клинический исход терапии.

Информируется, что воздействие аспирина на клетки колоректального рака в лабораторных условиях коррелировало с повышением экспрессии особого белка CD80 в определенных иммунных клетках.

Специалисты рассказали, что это усиливало способность клеток «предупреждать друг друга» о присутствии в организме опухолевых белков и своевременно устранять их.

Итальянцы поведали, что у пациентов с раком прямой кишки, принимавших аспирин, также наблюдалось усиление выработки CD80 в здоровых тканях.

Резюмируется, что применение аспирина (в частности, пероральное употребление) может предотвратить развитие и прогрессирование колоректального рака.

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