Беларусам разрешили гулять в лесах возле украинской границы

Главное: Белорусский минлесхоз снял запрет на посещение леса и сбор ягод в Брестской области возле украинской границы. Но есть некоторые ограничения.

Детали: В Брестской области, которая граничит с украинской Волынью, разрешили посещать леса и собирать ягоды. Об этом сообщило министерство лесного хозяйства Беларуси

Однако, в сообщении сказано, что людям запрещено:

— разводить костры,

— проводить работы, не связанные с ведением лесного хозяйства,

— организовывать массовые мероприятия,

— въезжать на территории лесного фонда на транспортных средствах.

Вместе с тем, в Гомельской области, которая имеет общую границу с Киевской областью, запрет на посещение лесов остался в силе.

В белорусском ведомстве уверяют, что запрет якобы связан с высоким уровнем пожароопасности из-за жары и засухи.

В тему: В ГУР оценили вероятность нападения Беларуси.