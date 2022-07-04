Источник рассказал о возможном штурме Херсона

Главное: ВСУ подошли к Херсону. Возможен ли штурм?

Детали: Неназванный сотрудник украинской военной разведки рассказал британскому изданию The Economist о ситуации вокруг занятого россиянами Херсона. Он сообщил, что передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела – в километре от первых пригородов.

Инсайдер отметил, что «следующие две недели будут еще более интересными».

В публикации сказано: «Коренным образом ситуацию могут изменить поставки большего числа западных ракетных систем, а пока на южное направление направили только некоторое количество американских гаубиц M777. Российские военные постоянно совершенствуют свои укрепления, насыщая линию обороны долговременными огневыми точками из бетона».

Подчеркивается, что наступлению украинской армии также не способствует открытый ландшафт Херсонской области, на котором войска оказываются уязвимыми для артиллерийских ударов.

Резюмируется, что пока на южном направлении не наблюдается трехкратный перевес ВСУ в живой силе и технике, который необходим для успешного наступления.

В тему: Из Крыма в Мелитополь и Херсон запустят поезда.