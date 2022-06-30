Путин заявил, что взрыв в ТЦ Кременчуга – не теракт

Главное: Владимир Путин прокомментировал взрыв в ТЦ Кременчуга. Он говорит, что это не теракт.

Детали: Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал взрыв в ТЦ Кременчуга. Он уверяет, что это не теракт.

Российский лидер заявил: «Да нет там никакого теракта».

Он добавил: «Просто так по полям никто не стреляет. Как правило, это делается по результатам разведанных целей. И в этом случае в Кременчуге то же самое».

Также Владимир Путин сказал: «Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. В этом нет необходимости. У нас есть все возможности, чтобы определить, что, где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей».

Напомним, взрыв произошел в понедельник, 27 июня. По последним данным, в результате обстрела погибли более двадцати человек. Еще 59 людей получили ранения — 25 из них были госпитализированы.

В тему: Появилось видео ракетного удара, в результате которого начался пожар в ТЦ Кременчуга.