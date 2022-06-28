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Новости > Залужный назвал самые горячие точки на фронте

Залужный назвал самые горячие точки на фронте

Александр Панько
28.06.22 15:27
197
Залужный назвал самые горячие точки на фронте

Главное: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на текущий момент наиболее интенсивные бои идут на севере Луганской и Харьковской областей. Ситуация там сложная, но контролируемая, заверил главнокомандующий.

Детали: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал коллег из США и Британии о ракетных обстрелах РФ и оперативной обстановке на фронте. Об этом он сообщил 28 июня в Telegram.

«Этой ночью провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином», — отметил Залужный.

В ходе беседы главнокомандующий рассказал о «немалой дерзости» РФ в нанесении ракетных ударов по территории Украины. Он уточнил, что четыре дня назад враг выпустил 53 крылатые ракеты, три дня назад — 26 ракет, два дня назад — почти 40, а за прошедшие сутки — 12.

«К сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей», — подчеркнул Залужный.

Он также указал, что на сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка.

«Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских атак, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес два ракетных и 32 авиационных удара. Ситуация очень сложная, но контролируемая», — заявил главнокомандующий.

Он также выразил надежду, что вместе с партнерами удастся одолеть агрессора и не допустить распространения конфликта на другие страны.

В тему: В Минобороны объяснили причину участившихся массированных ракетных ударов по Украине.

Тэги: общество, война, Луганская область, Харьковская область, фронт, Валерий Залужный

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