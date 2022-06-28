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Новости > В Минобороны объяснили причину массированных ракетных ударов по Украине

В Минобороны объяснили причину массированных ракетных ударов по Украине

Агата Кловская
28.06.22 14:55
349
В Минобороны объяснили причину массированных ракетных ударов по Украине

Главное: В последнее время Россия усилила количество ракетных ударов по территории Украины. По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, так враг пытается сломать дух украинцев.

Детали: Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины. Таким образом, враг хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Александра Мотузяника во время брифинга.

«В последние дни враг нанес ряд ударов с применением ракет воздушного и наземного базирования по объектам гражданской инфраструктуры в городе Киев и в Киевской, Черкасской и Одесской областях», — отметил Мотузяник.

Он уточнил, что при этом российские преступники применили дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также береговые ракетные комплексы «Бастион».

«Кроме того, агрессор цинично нанес ракетный удар по ТЦ в городе Кременчуг, где находилось в то время более 1000 гражданских людей», — напомнил спикер Минобороны.

Отметим, в последнее время Россия усилила количество ракетных ударов по территории Украины.

В тему: Владимир Зеленский, комментируя ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, заявил, что нынешняя Россия стала наибольшей террористической организацией в мире.

Тэги: Россия, Министерство обороны Украины, ракетный удар, Александр Мотузяник, новости Украины, война в Украине

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