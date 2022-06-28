Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ основали награду для священников и мирян, проявивших стойкость в вере

В УПЦ основали награду для священников и мирян, проявивших стойкость в вере

Александра Кудрявцева
28.06.22 14:40
208
В УПЦ основали награду для священников и мирян, проявивших стойкость в вере

Главное: В Черкасской епархии Украинской Православной Церкви учредили особый знак отличия «За верность Церкви и мужество».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, знаком отличия будут поощряться клирики, монахи, монахини и миряне, проявившие стойкость в вере и мужество в непростое время испытаний.

«Нагрудный знак „За верность Церкви и мужество“ учрежден в связи со сложными общественными и межконфессиональными условиями, в которых сегодня оказалась Украинская Православная Церковь в целом и Черкасская епархия, в частности, а также в связи с необходимостью моральной поддержки верных священнослужителей и мирян, которые продолжают твердо и непоколебимо защищать свою веру и Церковь в этих условиях», — отметили в епархии.

Награда «За верность Церкви и мужество» Черкасской епархии представляет собой нагрудный знак — равноконечный рубиновый крест на колодке из бордово-золотой ленты.

В центре креста расположена икона небесного покровителя Черкасщины — святого преподобномученика Макария, архимандрита Переяславского и Каневского, чудотворца. Все знаки отличия предварительно будут освящаться на мощах святого преподобномученика Макария.

Знаком отличия «За верность Церкви и мужество» Черкасской епархии будут награждаться:

священнослужители, проявившие верность святой Православной Церкви и мужество, отстаивая свою веру и защищая свои храмы от захватов;

игумены, игумении, монахи и монахини монастырей, которые стоят в Православной вере, сохраняя вековые традиции монашества и богослужебной практики;

миряне, которые пострадали, защищая свои храмы от посягательств раскольников и активно свидетельствуют о канонической истине Церкви, а также защищают Церковь, не смотря на внешнее давление;

священнослужители и миряне, самоотверженно трудящиеся в пастырской, информационной, юридической и других сферах, защищая каноническую Украинскую Православную Церковь и права ее верных от нарушений и дискриминации;

священнослужители Черкасской епархии, которые хотя в свое время и уклонились в раскол, но искренне раскаялись, вернулись в лоно Матери-Церкви и мужественно преодолели во вверенных им религиозных общинах все негативные последствия своего отступления.

Митрополит Феодосий 27 июня освятил знаки отличия «За верность Церкви и мужество» на мощах святого преподобномученика Макария, архимандрита Переяславского и Каневского, чудотворца, которые покоятся в Архангело-Михайловском кафедральном соборе Черкасс.

В тему: Верующие епархий УПЦ рассказали о жизни церковных общин после захватов храмов.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

27.06.22 15:59

36-й саммит НАТО и будущее мира

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Максим Царенко: Интересы Киева, стран Западной коалиции и Еревана сегодня совпадают
28.06.22 15:32

Максим Царенко: Интересы Киева, стран Западной коалиции и Еревана сегодня совпадают

Автор: Аналитика

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.06.22 16:56

В России правоохранители массово пишут рапорта, боясь попасть на войну
28.06.22 16:16

Стало известно, когда на заправках в Украине исчезнут очереди
28.06.22 15:39

Появились подробности похищения мэра Херсона
28.06.22 15:30

Семья священника УПЦ нуждается в средствах на лечение сына
28.06.22 15:27

Залужный назвал самые горячие точки на фронте
28.06.22 15:05

УПЦ в епархиях помогает ВСУ, беженцам, больным и нуждающимся
28.06.22 14:55

В Минобороны объяснили причину массированных ракетных ударов по Украине
28.06.22 14:31

Россияне выкрали мэра Херсона
28.06.22 14:02

В столице Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы для нуждающихся
28.06.22 13:47

В Кремле назвали условие окончания войны до конца суток
28.06.22 15:39

Появились подробности похищения мэра Херсона
28.06.22 15:27

Залужный назвал самые горячие точки на фронте
28.06.22 14:31

Россияне выкрали мэра Херсона
28.06.22 13:47

В Кремле назвали условие окончания войны до конца суток
28.06.22 12:45

В Лисичанске россияне обстреляли толпу людей, набиравших воду из цистерны. Много погибших
28.06.22 11:54

Абсолютно отмороженные террористы... Зеленский отреагировал на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге
28.06.22 09:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 35 250 солдат
27.06.22 16:56

США помогут Украине защититься от вражеских ракет
27.06.22 15:36

Зеленский рассказал, когда Украина сядет за стол переговоров с РФ
27.06.22 14:52

Украина снова нанесла более 10 ударов по острову Змеиный
26.06.22 18:15

Управделами УПЦ рассказал, что означает быть верным Церкви
22.06.22 11:25

Молодая бразильская красавица умерла после простой операции
23.06.22 11:26

Скончался солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов
28.06.22 12:59

В Минздраве рассказали, сколько украинцев не сделали бустерную прививку от коронавируса
23.06.22 14:59

В Украину прибыли РСЗО HIMARS
22.06.22 00:01

Ученые научили слепых людей «видеть»
24.06.22 16:51

Запрет на выезд мужчин во время войны могут узаконить
22.06.22 16:41

Число жертв мощного землетрясения в Афганистане выросло почти до тысячи
23.06.22 13:48

В Украине запретили очередную пророссийскую партию
24.06.22 15:00

Сын Маска официально стал девушкой и бросил отца
Фото и Видео
Опубликовано видео аномального урагана в России
Опубликовано видео аномального урагана в России
Опубликовано видео аномального урагана в России
Опубликовано видео аномального урагана в России
Появилось видео эпичного падения башенного крана в России
Появилось видео эпичного падения башенного крана в России
В США обнаружили фуру с десятками мертвых мигрантов
В США обнаружили фуру с десятками мертвых мигрантов
Украинские полярники показали перламутровые облака
Украинские полярники показали перламутровые облака
Во время корриды в Колумбии обвалилась трибуна с людьми
Во время корриды в Колумбии обвалилась трибуна с людьми
Стал известен сильнейший хоккейный клуб мира
Стал известен сильнейший хоккейный клуб мира
Украинский военный, вернувшийся с передовой, в шоке от требований говорить на украинском
Украинский военный, вернувшийся с передовой, в шоке от требований говорить на украинском
В России автомобили с людьми смыло в море
В России автомобили с людьми смыло в море
«Как из жопы вылез глист...»: певец Шнуров посвятил песню, принявшему украинское гражданство, Невзорову
«Как из жопы вылез глист...»: певец Шнуров посвятил песню, принявшему украинское гражданство, Невзорову
Стало известно, как умирал Юрий Шатунов
Стало известно, как умирал Юрий Шатунов
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.