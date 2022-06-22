Российские военные убили более 22 тысяч жителей Мариуполя, — утверждает мэр города

Главное: По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, российские военные убили более 22 тысяч местных мирных жителей. Точное количество погибших жителей Мариуполя вряд ли будет когда-либо известно, так как россияне всеми способами пытаются скрыть свои военные преступления.

Детали: По официальным данным, количество мариупольцев, погибших от рук российских военных, составляет более 22 тысяч, но мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что настоящее число жертв может быть намного больше. Об этом городской голова сообщил во время брифинга в среду, 22 июня.

«Наша осторожная цифра, пока мы еще могли считать, это 22 тысячи мирного населения, которых убили оккупационные войска. Это в разы больше, чем сделала фашистская Германия за два года оккупации», — отметил Бойченко.

Мэр и его советник не раз сообщали, что точное количество погибших жителей Мариуполя вряд ли будет когда-либо известно, так как оккупанты всеми способами пытаются скрыть свои военные преступления.

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