«ПриватБанк» рассказал о новом сервисе для предпринимателей

Главное: «ПриватБанк» запускает новый сервис. Это «Касса» для предпринимателей.

Детали: Для предпринимателей запущен новый сервис «Касс». Об этом сообщает «ПриватБанк».

Информируется, что он дает возможность подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций.

Подчеркивается, что «Касса» сочетает в себе онлайн-кабинет и приложение для POS-терминала.

Отмечается, что приложение, встроенное в POS-терминал, выполняет функцию кассового аппарата: продажу товаров, оформление инкассации, внесение в кассу наличных для размена и прочее.

В банке говорят, что сервис дает возможность онлайн регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу.

Также пользователи смогут следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализировать финансовые операции.

Резюмируется: «Стоимость сервиса учтена к тарифу по эквайрингу. Для подключения к сервису необходимо быть клиентом банка и согласно инструкции зарегистрироваться в личном кабинете. После регистрации банк установит POS-терминал с приложением».

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