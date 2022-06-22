Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 34 230 солдат

Главное: Россия потеряла в войне уже 34 230 солдат. Уничтожены 182 вертолета.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на среду, 22 июня.

Сообщается, что погибли 34 230 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 1 496 танков, 3 614 боевых бронированных машин, 752 артиллерийских системы, 239 реактивных систем залпового огня, 99 средств ПВО, 216 самолетов, 182 вертолета, 614 БПЛА оперативно-тактического уровня, 137 крылатых ракет, 14 кораблей/катеров, 2 543 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 60 единиц специальной техники.

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