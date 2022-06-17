Совет Церквей призвал депутатов не ратифицировать Стамбульскую конвенцию во время войны

Главное: Попытки ратифицировать Стамбульскую конвенцию во время войны спровоцируют новую волну недовольства и критики в адрес властей.

Детали: Об этом заявил Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций в обращении к украинскому парламенту, сообщает vrciro.org.ua.

«Попытки ратифицировать Стамбульскую конвенцию в условиях военного времени и наличия в обществе противоположных взглядов на эту инициативу лишь спровоцируют новую волну общественных протестов, недовольства, критики в адрес руководства Украины. И это в то время, когда наше государство нуждается в единстве, сплоченности, консолидации усилий всех общественных институтов с целью победы в войне с российским агрессором», — говорится в обращении.

Члены ВСЦиРО инициировали обращение в Верховную Раду в связи с тем, что вопрос о ратификации Стамбульской конвенции внесен в повестку заседания парламента в понедельник, 20 июня.

В обращении отмечается, что Стамбульская конвенция наряду с нормами, направленными на борьбу с домашним насилием, вводит понятие «гендер» как идеологический концепт самоидентификации человека. С этим не могут согласиться религиозные сообщества Украины, ведь игнорирование факта наличия биологических полов, характеризующих женщину или мужчину, и связанное с этим обязательство учить детей нестереотипным гендерным ролям несет угрозы искажения у молодого поколения своей половой идентичности, популяризации однополых сексуальных отношений и распространения случаев заболевания гендерной дисфорией среди детей и молодежи.

«Учитывая опасности гендерной идеологии, вместо ратификации Стамбульской конвенции ВСЦиРО призывает принимать практические меры и развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин, как это делают другие страны Европы, также отказавшиеся от ратификации этой конвенции — Великобритания, Латвия, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Армения и Турция, денонсировавшая ратификацию Стамбульской конвенции», — заявляет Совет Церквей.

Религиозные деятели призывают Председателя Верховной Рады и парламентариев предотвратить эскалацию напряженности и раскола украинского общества, а именно — «снять с рассмотрения вопрос о ратификации Стамбульской конвенции как нуждающийся в дальнейшем общественном обсуждении и поиске общественного консенсуса».

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