Управделами УПЦ рассказал, как найти силы простить врагов

Главное: Прощение врагов — это первая и самая главная отличительная черта христианина, которая приближает его к Богу.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Любовь к ближнему — это не что иное, как показатель нашей любви к Богу. Если нет первого, значит, нет и второго. А как можно любить ближних и при этом не прощать им их проступков по отношению к нам? Никак. Это невозможно. Именно поэтому мы и просим Бога, чтобы Он простил нам наши грехи, подобно тому, как и мы прощаем то, что сделано в наш адрес. Если же не прощаем своих обидчиков, мы просто лжем Богу. Следовательно, не приближаемся к Богу, а наоборот — удаляемся от Него», — объяснил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что соединиться с Богом возможно только в том случае, если человек научится любить.

«Святитель Иоанн Златоуст, говоря о важности прощения ближних, замечает: чтобы никто из нас никогда не жаловался на Суд Божий, Бог делает нас самих судьями и как бы говорит нам: какой суд ты сам произведешь, такой же суд услышишь и в свой адрес. Если простишь брату своему, то и сам получишь прощение; если же не простишь, в таком случае и сам останешься непрощенным», — напомнил управделами УПЦ.

Он обратил внимание, что если мы не прощаем своих ближних, это не означает, что Бог также не простит нас.

«Бог простит нас, ведь Он Абсолютная Любовь. Однако это прощение не будет принято нами самими и еще более будет мучить нас, ведь мы ощутим себя недостойными Божественного прощения. Таким образом, если мы не имеем любви к ближним и не научились их прощать, то не сможем войти в Жизнь Вечную. Ведь главным принципом этой жизни будет любовь, которой мы, к сожалению, не научились на протяжении своей земной жизни», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: Киевские духовные школы УПЦ начали вступительную кампанию.