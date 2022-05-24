Министр обороны Резников анонсировал неприятные для врага сюрпризы

Главное: Западное оружие, которое вскоре поступит в Украину, станет неприятным сюрпризом для врага. По словам министра обороны Резникова, Украина уже получила подтверждение относительно усиления береговой обороны.

Детали: Киев ожидает поставок в оборонке, которые значительно усилят нашу армию и будут неприятными для врага. Это обсудили на второй онлайн-встрече Контактной группы в поддержку Украины (Рамштайн-2). Об этом глава Минобороны Алексей Резников написал в Facebook.

По его словам, наша Украина уже получила подтверждение относительно усиления нашей береговой обороны. В частности речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon.

«Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощность украинской армии, и будут неприятными для врага. Но об этом — впоследствии», — написал Резников.

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