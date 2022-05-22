На Черниговщине верующие УПЦ почтили Любечскую икону Богородицы

Главное: В Черниговской области верующие Украинской Православной Церкви почтили чудотворную Любечскую икону Богородицы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, Божественную литургию в Николаевском храме села Озеряны и крестный ход с почитаемой иконой возглавил митрополит Климент.

За литургией были вознесены прошения о мире на украинской земле, чтобы Господь сохранил тех, кто в отчаянии и потерял дома, чтобы Господь благословил людей доброй воли, которые помогают нуждающимся.

Также состоялся крестный ход вокруг храма с почитаемой иконой Пресвятой Богородицы «Любечская».

В завершение богослужения митрополит Климент обратился к верующим со словом проповеди, поздравил их с праздником и благословил всех.

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Явление первозданного образа относится ко времени утверждения христианства на Руси. Икона известна многими чудесами, о чем свидетельствует святитель Димитрий Ростовский.

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