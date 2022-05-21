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Новости > В УПЦ рассказали, как будут реагировать на попытки запретить Церковь

В УПЦ рассказали, как будут реагировать на попытки запретить Церковь

Александра Кудрявцева
21.05.22 14:15
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В УПЦ рассказали, как будут реагировать на попытки запретить Церковь
Главное: В случая принятия законов, запрещающих Украинскую Православную Церковь, духовенство и миряне будут защищать свои права и принципы свободы совести на всех юридических площадках, вплоть до европейского уровня.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написала глава Синодального отдела УПЦ «Миссия «Церковь и культура», настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в Одессе игумения Серафима (Шевчик) на своей странице в Фейсбук в открытом письме к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Генеральному прокурору, Службе безопасности Украины, главе Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.
 
Игумения заявила, что сейчас, во время военных действий, некоторые силы начали безумную кампанию против УПЦ и ее верующих. В СМИ оппоненты канонической Цереви раздувают разные фейки, клеймя и оглашая безапелляционные приговоры. Также незаконные действия идут со стороны некоторых представителей власти.
 
В частности, в Верховной Раде регистрируются законопроекты о запрете УПЦ и конфискации всего церковного имущества, закрытии лавр, монастырей и храмов.
 
«Некоторые органы самоуправления и депутатские советы на местах вопреки закону и собственным полномочиям запрещают УПЦ, распределяют конфессиональную принадлежность приходов», — написала матушка Серафима.
 
Она рассказала, что все эти действия ведут к увеличению напряжения в общественной жизни, что выливается в ужасающие эксцессы с избиением участников крестных ходов, нападения на храмы прямо во время Божественной литургии, угрозы священнослужителям, шельмование УПЦ в средствах массовой информации, в выступлениях некоторых чиновников и депутатов. «Раздаются утверждения, что право на существование имеет только одна православная конфессия со статусом государственной Церкви, а УПЦ должна быть уничтожена», — заявила игумения.
 
Машутка Серафима напомнила, что согласно Конституции, все граждане Украины равны в правах, это касается и свободы совести. «Но если вопреки Конституции и законодательству будут приняты законы о запрете УПЦ, это станет свидетельством нарушения свободы совести в Украине, фаворитизме в отношении определенных конфессий, отсутствии демократии», — добавила она.
 
«Наши верные не будут молчать. Мы будем упорно защищать свои права и принципы свободы совести на всех юридических площадках, вплоть до европейского уровня. Если же к нам не прислушаются на местах и возникнет критическая ситуация, которая будет угрожать существованию Церкви, мы оставляем за собой возможность напрямую обратиться в международные мировые структуры: ООН, европейские учреждения, Всемирный Совет Церквей и другие», — заявила игумения Одесского монастыря УПЦ.
 
Она призвала власти не доводить до подобного позора в нынешнее время господства демократии и верховенства права.
 
В тему: В УПЦ объяснили, что делать в случае рейдерского захвата храмов.
 

Тэги: УПЦ

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