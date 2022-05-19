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Новости > Британия поставит Украине еще больше вооружения

Британия поставит Украине еще больше вооружения

Александр Панько
19.05.22 17:10
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Британия поставит Украине еще больше вооружения

Главное: Великобритания обязалась поставить Украине еще больше вооружения. Очередной пакет помощи будет включать артиллерию, ракеты и беспилотники.

Детали: Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном военное вооружение для Украины. Об этом сообщает канцелярия британского премьера.

Согласно сообщению канцелярии, военная помощь Британии Украине будет содержать:

— дальнобойную артиллерию;

— ракеты класса «берег — корабль»;

— беспилотники.

«Обратив внимание на недавнее заявление о выделении Украине дополнительной военной помощи со стороны Соединенного Королевства на 1,3 млрд стерлингов (1,62 млрд долларов, — ред.) премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будет поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса „берег — корабль“, а также беспилотные летательные аппараты», — говорится в документе.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже 28,5 тысяч солдат.

Тэги: Украина, общество, Великобритания, оружие, политика, война, вооружение

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