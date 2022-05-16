Верующие УПЦ сегодня отмечают память преподобного Феодосия Печерского

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви сегодня отмечают день памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

Детали: Один из основателей и игумен Киево-Печерского монастыря преподобный Феодосий родился в древнем городке Васильев (нынешний Васильков) в 1036 году, сообщает УПЦ Один из основателей и игумен Киево-Печерского монастыря преподобный Феодосий родился в древнем городке Васильев (нынешний Васильков) в 1036 году, сообщает Центр информации

В 1058 году Феодосий принял монашеский постриг в Печерской обители. За его подвиги и особые добродетели братия монастыря избрала преподобного Феодосия своим игуменом в 1062 году.

Преподобный Феодосий скончался в 1074 году. Через 18 лет после кончины святого, его нетленные мощи перенесли в Успенский храм. Найти место, где был погребен святой, поручили преподобному Нестору Летописцу.

За три дня до праздника Успения было найдено место погребения преподобного Феодосия. Гроб с телом святого откапывали всю ночь, наутро сохранившиеся мощи святого были вынесены из пещеры. Открытие мощей святого ознаменовалось чудесами и знамениями.

В ту ночь многие монахи видели необычайный свет над пещерой святого. 27 августа, к празднику Успения Пресвятой Богородицы, мощи с подобающими им почестями были перенесены в Успенский храм. С тех пор от гробницы преподобного Феодосия исходило множество исцелений. Через 18 лет после перенесения мощей подвижник был причислен к лику святых.

В 1240 году, во время нашествия монголо-татар, рака с мощами вместе с другими священными реликвиями была спрятана братией монастыря под спудом Успенского собора, где она и до сих пор находится.