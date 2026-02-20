Все разделы

Новости > Луна сжимается и трескается, — ученые

Луна сжимается и трескается, — ученые

Агата Кловская
20.02.26 16:21
138
Луна сжимается и трескается, — ученые

Планетологи впервые создали полную карту малых хребтов на лунных морях — темных равнинах, хорошо видимых с Земли, — и пришли к выводу, что Луна продолжает сжиматься и оставаться тектонически активной, сообщает ScienceDaily.

Эти на первый взгляд незаметные геологические структуры оказались важными свидетельствами того, что недра спутника до сих пор испытывают внутренние напряжения.

Тектоника Луны существенно отличается от земной. Если на Земле кора разделена на плиты, которые взаимодействуют между собой, то Луна имеет цельную оболочку. По мере охлаждения ее недр объем постепенно уменьшается, что создает силы сжатия. Еще в 2010 году научный сотрудник National Air and Space Museum Том Воттерс установил, что в результате этого процесса формируются лопастные уступы в горных районах, где одна часть коры наслаивается на другую.

Новое исследование систематически охватило еще один тип подобных образований — малые хребты на лунных морях. Они возникают под действием тех же сил сжатия, но расположены на равнинах. Ученые обнаружили 1114 ранее неизвестных сегментов таких хребтов, доведя их общее количество до 2634. Анализ показал, что средний возраст этих структур составляет около 124 миллионов лет, что делает их одними из самых молодых геологических форм на Луне.

По словам одного из авторов работы Коула Найпейвера, со времен миссий Apollo было известно о распространении лопастных уступов в горных регионах, однако только теперь подтверждена столь же широкая представленность подобных структур на морях. Это поможет лучше понять тепловую и сейсмическую историю спутника, а также оценить риски будущих лунных землетрясений.

Вопрос сейсмической активности имеет особое значение для планирования длительных миссий и создания инфраструктуры на поверхности Луны. Ранее Воттерс связывал формирование уступов с зафиксированными лунными землетрясениями, а значит, и новообнаруженные хребты могут быть источниками сейсмической активности. Это важно учитывать в контексте будущих экспедиций, в частности программы Artemis, безопасность и научный успех которой напрямую зависят от глубокого понимания лунной тектоники.

Напомним, ученые рассказали, когда Луна стала твердой.

fraza.com
