Японцы выявили уникальное природное средство против воспаления

Эксперты из Токийского университета науки в Японии узнали кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что соединения из мяты, эвкалипта и перца чили многократно усиливают противовоспалительное действие друг друга при совместном применении.

Ученые анализировали влияние ментола, 1,8-цинеола (основного компонента эвкалиптового масла) и капсаицина (соединения из острого перца) на макрофаги. Данные клетки иммунной системы запускают воспалительную реакцию.

Говорится, что после стимуляции воспаления бактериальным компонентом клетки обрабатывали этими веществами как по отдельности, так и в различных комбинациях.

Японцы рассказали, что наиболее выраженный эффект наблюдался при сочетании капсаицина с ментолом или 1,8-цинеолом. В комбинации их противовоспалительное действие усиливалось в сотни раз по сравнению с применением каждого вещества отдельно.

Было установлено, что вещества работают по разным «направлениям» внутри клетки. Ментол и 1,8-цинеол воздействуют на белки-рецепторы, которые регулируют поток кальция — важный сигнал для запуска воспаления. Капсаицин действует иначе: он блокирует другие звенья воспалительной реакции.

Отмечается, что когда эти механизмы подавляются одновременно, общий противовоспалительный эффект становится значительно сильнее, чем при использовании каждого вещества по отдельности.

Уверяется, что такие данные помогают объяснить, почему сочетание пряностей и ароматических растений в рационе может оказывать более заметное влияние на воспалительные процессы, чем отдельные компоненты.

Резюмируется, что в будущем такие комбинации могут использоваться при разработке функциональных продуктов и добавок для контроля хронического воспаления.

