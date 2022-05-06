В УПЦ рассказали, о чем просят в молитвах в день святого Георгия Победоносца

Главное: Христианский подвиг святого великомученика Георгия Победоносца учит православных бороться с грехами и стремиться к миру в душе, преодолевая ненависть.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Главный мой враг — это я сам. Мои грехи, мои страсти, бесы и диавол. Как говорил святой первоверховный апостол Павел: „...Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных“ (Еф. 6:12). Вот наша главная война — против духов злобы поднебесных и против своих страстей да грехов, подогреваемых и возделываемых в наших сердцах нечистыми духами. Вот против кого нам нужно вести подлинную, истинную войну. Против ненависти. Против злобы», — объяснил священник.

Он подчеркнул, что житие великомученика Георгия — это путь христианского выбора и самопожертвования ради Христа.

«Война за души человеческие не прекращается ни на мгновение вот уже тысячи лет. И в этой войне твои главные враги: собственные грехи да страсти и диавол с бесами. Не забывайте об этом. В первую очередь наша главная задача победить их. А их можно победить только тогда, когда мы идем вслед за великомучеником Георгием Победоносцем — вслед за Господом нашим Иисусом Христом. Только путем Христовым, только путем заповедей Божиих. А они путь Божественной любви. Кто идет путем любви — победит. Кто идет путем ненависти — потерпит поражение», — сказал священник.

Отец Андрей призвал сохранять душевный мир и молиться святому Георгию о победе над грехами.

В тему: Управделами УПЦ рассказал о православном отношении к родителям.