Управделами УПЦ рассказал о православном отношении к родителям

Главное: Уважая отца и мать, человек почитает Самого Бога, помогает укрепить общество и государство.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в новом выпуске видеоцикла о десяти заповедях.

«Если в первых четырёх заповедях речь идёт об обязанностях человека по отношению к Богу, то 5–10-я заповеди посвящены взаимоотношениям между людьми. Эти заповеди имеют не только религиозное, но и социальное значение. Их соблюдение обеспечивает не только мир с Богом, но и прочность человеческого общества», — отметил митрополит Антоний.

Владыка указал на особенность пятой заповеди: она единственная содержит обещание награды не только в Царствии Небесном, но и в земной жизни.

«Чтить родителей — значит уважать их, проявлять им послушание, помогать им, заботиться о них.... Родители — причина нашего бытия, и потому сам факт нашего происхождения от них уже научает нас почитать их», — напомнил управделами УПЦ.

Он отметил, что проявляя уважение к родителям, человек почитает Бога.

«Если человек не почитает своих родителей, рано или поздно он с лёгкостью может прийти и к непочитанию и отрицанию Бога. Один христианский писатель очень ярко изобразил иерархию отступления от Бога: «Сначала мы перестаём уважать своих родителей, потом перестаём любить свою Родину, затем отвергаем значение Матери-Церкви, и в итоге приходим к отрицанию бытия Божия», — продолжил он.

Митрополит Антоний подчеркнул, что, чем крепче семья — как фундамент любого социума — и чем сильнее в ней вера в Бога, тем сильнее и само государство.

Он напомнил, что самый яркий пример подлинного отношения к родителям явил нам Господь Иисус Христос, «Который, как сказано в Евангелии, в период Своего взросления находился в повиновении у Пресвятой Богородицы и праведного старца Иосифа» (Лк. 2:51).

«Размышляя над пятой заповедью Закона Божия, мы должны помнить, что с христианской точки зрения семья — это малая Церковь. Именно здесь человек получает первый опыт молитвы, именно здесь он учится выстраивать свои отношения с Богом и ближними. Потому исполнение пятой заповеди не просто делает нас хорошими детьми своих родителей — следование ей отражается во всех сферах деятельности человека: он становится хорошим сыном или дочерью своих родителей, ответственным гражданином своего Отечества, верным членом своей Церкви, а в перспективе — наследником Царства Божия, которое открывается для нас уже здесь, на земле, через наши добрые дела и исполнение Божественных заповедей», — подытожил митрополит Антоний.

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