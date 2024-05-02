В Полтавской области произошел оползень

В Кременчуге (Полтавская область) произошло громкое ЧП. Тут случился оползень на площадке технологических работ карьерного управления «Кварц», сообщают местные власти, которые цитирует издание «Укринформ».

Уверяется, что для жилья угрозы нет.

Информируется также: «Некоторые огороды, погреба и гаражи, которые там построены не очень правильно, частично пострадали. Работа проводится локально с владельцами этих конструкций и земельных участков».

Кроме этого, как стало известно предприятие, управляющее работами в карьере, устанавливает сваи и будет принимать меры для дальнейшего закрепления грунтов.

Причиной оползня называют накопление в карьере большой массы воды, которая не откачивается из-за сложности реализации, размокания грунтов и идущих дождей.

Комиссия ТЭБ и ЧС в ближайшее время исследует эту проблему.

Ранее в Винницкой области произошел оползень – погиб мужчина.