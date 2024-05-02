В Киеве женщина выпрыгнула с 14-го этажа и упала на прохожую, — соцсети

В Киеве женщина выбросилась с 14 этажа и упала на прохожую. Обе погибли. Об этом сообщил ТГ-канал «Киев без цензуры».

Накануне сообщалось, что из окна многоэтажки по ул. Каштановой, 12б, выпрыгнули два человека — женщина 1996 года рождения и мужчина 1985 года рождения, но сегодня опубликованы уточненные данные.

«У многоквартирного дома найдены две мертвые женщины 1985 года рождения и 1996 года. Следователи установили, что 28-летняя девушка выпрыгнула с балкона 14 этажа и упала на прохожую», — говорится в сегодняшнем сообщении.

На официальных страницах полиции Киева сообщений об этой трагедии нет.

Напомним, в Киеве мужчина выбросился из окна после неудачной операции на глазах.