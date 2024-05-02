В Еврокомиссии прокомментировали протесты в Грузии

В Европейской комиссии следят с большим беспокойством за ситуацией в Грузии, где продолжаются протесты против закона об «иностранных агентах». Об этом в среду, 1 мая, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я с большим беспокойством слежу за ситуацией в Грузии и осуждаю насилие на улицах Тбилиси», — говорится в публикации фон дер Ляйен.

Она также прокомментировала ситуацию по закону об «иностранных агентах», который был принят во втором чтении парламентом Грузии, отметив, что грузинский народ стремится к «европейскому будущему для своей страны».

«Грузия на развилке. Надо держать курс на путь в Европу», — подчеркнула фон дер Ляйен.

В Грузии люди снова вышли на протесты после того, как парламент страны одобрил во втором чтении законопроект об «иноагентах». Митингующие попытались попасть в здание парламента.

Напомним, президент Грузии заявила о новой гибридной войне со стороны России.