В УПЦ заявили, что решения о запрете Церкви являются незаконными

Главное: Решения о запрете деятельности религиозных общин Украинской Православной Церкви или принуждении к переходу в ПЦУ являются незаконными и не имеют никакой юридической силы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, об этом говорится в заявлении Юридического отдела Украинской Православной Церкви.

«Согласно ст. 19 Конституции Украины „Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины“. Следует отметить, что ни один закон или нормативно-правовой акт Украины не наделяет органы местного самоуправления правом запрещать или вмешиваться в деятельность религиозных организаций, даже при условии военного положения. А требование должностных лиц и органов местного самоуправления об изменении подчиненности религиозных общин УПЦ в пользу новообразованной ПЦУ является вмешательством во внутренние дела религиозного общества», — отметили в заявлении Юридического отдела.

Кроме того, требования органов местного самоуправления запретить УПЦ противоречат Европейской Конвенции по правам человека и Конституции Украины, поскольку «Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства» (ст.35 Конституции Украины).

В Юридическом отделе подчеркнули, что Украинская Православная Церковь в первый день войны осудила военную агрессию РФ против Украины, поддержала территориальную целостность и независимость Украины, оказывает помощь защитникам и переселенцам.

«В настоящее время нам важно поддержать единство, которое мы проявили в первые дни войны для защиты нашего государства. А подобные решения органов местного самоуправления о запрете деятельности религиозных общин УПЦ нарушают это единство, раскалывают его по религиозному признаку и имеют признаки диверсионной деятельности, за что предусмотрена юридическая ответственность. В связи с этим призываем органы местного самоуправления не нарушать законы Украины, не запрещать и не ограничивать деятельность верующих и религиозных общин УПЦ в праве на свободу вероисповедания, а правоохранительные органы своевременно и беспристрастно реагировать на такие нарушения», — призвали в Юридическом отделе Украинской Православной Церкви.

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