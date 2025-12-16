Президент США Дональд Трамп приревновал свою жену Меланию. Все дело в ее популярности.

Политик сказал: «Каждый раз, когда я выступаю с речью, я вижу плакаты: «Мы любим нашу первую леди». Они любят нашу первую леди. Что я могу сделать?».

Он добавил: «Мне это не нравится, потому что, кажется, они любят ее больше, чем меня, и меня это не радует. Я недоволен».

Американский лидер пообещал, что у них с супругой состоится разговор по этому поводу.

