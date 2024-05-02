В Украине рекордно выросло количество «пьяных» ДТП

В Украине фиксируется беспрецедентно большое количество ДТП из-за вождения авто в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона.

«К сожалению, в прошлом году у нас был антирекорд... 151 тысяча материалов по зафиксированным фактам управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Уже за четыре месяца этого года имеем опять беспрецедентную статистику — уже зафиксировали почти 50 тысяч случаев управления автомобилем в состоянии опьянения», — сказал он.

Говоря о причинах учащения случаев вождения в нетрезвом состоянии, Белошицкий отметил, что есть несколько аспектов, которые могут влиять на это.

«И обстановка в целом по стране, и определенные личные моменты. Также необходимо говорить о том, что усилился контроль со стороны полиции за этим видом правонарушения», — сказал замруководителя патрульной полиции.

Белошицкий напомнил, что сейчас рассматривается вопрос законодательного урегулирования работы так называемых пунктов трезвости, то есть внезапной остановки автомобиля для проверки водителя на опьянение.

Напомним, молодая пьяная девушка устроила жуткое ДТП в Киеве.