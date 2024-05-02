Кулеба объяснил, почему РФ не будет на Саммите мира

Нет смысла садиться за стол переговоров с Россией, поскольку от нее нельзя будет добиться добросовестных действий. А глобальный Саммит мира предполагает создание коалиции стран, разделяющей одни и те же принципы. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.

«Мы знаем, что нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если вы не можете добиться от нее добросовестных действий. Есть только два способа привести Россию к ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый — это успех на поле боя, а второй — создание коалиции стран, разделяющих одни и те же принципы и подходы», — заявил он.

Именно поэтому, по словам главы МИД, в глобальном саммите мира не предполагается участие России.

«Потому что цель этого саммита — объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия», — подчеркнул он.

Кулеба добавил, что только после саммита может состояться общение с Россией и она может стать частью переговоров.

«В конце концов, нельзя положить конец войне без обеих сторон», — признал он.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия собирается сорвать Саммит мира.