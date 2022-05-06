В МИД РФ рассказали, на какой стадии сейчас находятся переговоры с Украиной

Главное: С момента встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле переговоры практически прекратились. Об этом заявили в российском МИД.

Детали: Переговоры между Россией и Украиной о прекращении войны находятся в состоянии стагнации, заявил в пятницу, 6 мая, представитель МИД РФ Алексей Зайцев.

«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», — сказал он.

По его словам, Россия не намерена применять ядерное оружие в Украине.

Также Зайцев заявил, что Россия не собирается уклоняться от обсуждения причин продовольственного кризиса в мире.

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