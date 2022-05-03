В Украине запретили деятельность пророссийских партий

Главное: Верховная рада Украины приняла решение запретить деятельность пророссийских партий. За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.

Детали: Сегодня, 3 мая Верховная рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. Об этом нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк написал в Telegram.

«Рада запретила деятельность пророссийских партий (7172-1). 330 голосов», — написал он.

Также Железняк прокомментировал, голосовали ли депутаты бывшей ОПЗЖ за этот закон.

«Ну, во-первых, никто правки не поднимал и не блокировал. Во-вторых, „За“ проголосовало 17 экс-ОПЗЖ: 12 депутатов из новой группы („Платформа за життя та мир“) и еще 5 депутатов из ОПЗЖ, которые сейчас внефракционные», — добавил нардеп.

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