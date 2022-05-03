Россия обвинила Израиль в поддержке «неонацистского режима» в Киеве

Главное: МИД РФ разместил в Twitter пост, в котором обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима» в Киеве.

Детали: Министерство иностранных дел России обвинило правительство Израиля в поддержке так называемого «неонацистского режима» в Киеве. Об этом сообщается в сообщении Министерства иностранных дел РФ в Twitter.



«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — говорится в сообщении.

❗️ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.



☝️ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX — МИД России ???????? (@MID_RF) May 3, 2022

Напомним, в интервью итальянскому телеканалу Rete 4 Лаврова спросили, как Россия может говорить о необходимости «денацификации» Украины, когда президент страны Владимир Зеленский является евреем.

«Зеленский выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит», — заявил глава российского МИДа.

«Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», — добавил Лавров.

Израиль подверг критике министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российский посол будет вызван для «жесткого разговора» по поводу слов Лаврова.

«Это непростительное, скандальное заявление, ужасная историческая ошибка, и мы ждем извинений», — заявил Лапид новостному сайту YNet.

Дани Даян, председатель израильского мемориального комплекса «Яд ва-Шем», посвященного памяти шести миллионов евреев, погибших в результате Холокоста, назвал высказывание Лаврова «оскорблением и серьезным ударом по жертвам настоящего нацизма».

Выступая по израильскому радио «Кан», Даян заявил, что Лавров распространяет «антисемитскую теорию заговора, которая не имеет под собой оснований».

В тему: Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о новой цели в Украине.