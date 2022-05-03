Шольц рассказал, когда с России могут быть сняты санкции

Главное: Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что без заключения мирного договора с Украиной санкции с России сняты не будут. По его словам, Путин не продумал всю свою «операцию» в Украине до конца, отметил канцлер ФРГ.

Детали: Введенные против России санкции за войну против Украины не будут сняты до тех пор, пока Москва не заключит мирное соглашение с Киевом. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CDF в понедельник, 2 мая.

«Без заключения мирного соглашения с Украиной мы не снимем (с России) санкции», — сказал Шольц.

По его словам, российский президент Владимир Путин просчитался, когда понадеялся получить территории Украины, после чего объявить о прекращении боевых действий и дождаться отмены западных санкций.

«Он (Путин) не продумал всю свою „операцию“ в Украине до конца. Он не думал, что Украина будет так сопротивляться. Мы не снимем санкции, пока он не договорится с Украиной, а он не добьется этого продиктованным миром», — добавил Шольц.

Канцлер заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину деньгами, гуманитарной помощью и поставками оружия, «как это делают многие другие страны Европы».

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