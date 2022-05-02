В Украине может исчезнуть один из самых популярных видов бензина

Главное: В Украину бензин и дизель будут завозить небольшими партиями. А 92-йбензин может исчезнуть вовсе.

Детали: Вопрос дефицита горючего в Украине продолжает быть актуальным. К этому добавилась еще одна проблема — уже в мае в стране может исчезнуть один из самых популярных и дешевых видов бензина А-92. Об этом рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, сообщает «УкрАвтопром» в Telegram-канале.

Причина этого достаточно проста — теперь горючее Украина будет покупать в Европе, а там бензин марки А-92 не производят. Бензин и дизель будут покупать небольшими партиями, и они будут достаточно дорогими.

«Цена на бензин регулируется государством. Считаю, что госрегулирование нужно немного ослабить, потому что сейчас эта система не позволяет многие партии топлива закупать», — подчеркнул Сергей Куюн.

При этом даже на официальном уровне подтвердили, что в Украине с топливом не все хорошо.

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