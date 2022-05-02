В апреле НБУ массово продавал валюту

Главное: НБУ в апреле продавал валютные резервы. Более 2,2 миллиардов долларов.

Детали: В минувшем апреле НБУ массово продавал валютные резервы. Финансовый регулятор купил на межбанковском валютном рынке 41 миллион долларов, а продал 2 миллиарда 244,3 миллионов долларов.

Таким образом, отрицательное сальдо составило 2 миллиарда 203,3 миллионов долларов.

Отметим, что с начала 2022-го года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 1 миллиард 889,6 миллионов долларов, а продал 7 миллиардов 490,4 миллионов долларов.

Отрицательное сальдо составило 5 миллиардов 600,8 миллионов долларов.

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