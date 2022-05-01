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Новости > На Закарпатье и Одесчине священники УПЦ отпели украинских погибших воинов

На Закарпатье и Одесчине священники УПЦ отпели украинских погибших воинов

Александра Кудрявцева
01.05.22 16:55
83
На Закарпатье и Одесчине священники УПЦ отпели украинских погибших воинов
Главное: Священники Мукачевской и Одесской епархий УПЦ отпели погибших украинских военнослужащих.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор возглавил чин отпевания новопреставленного воина Александра Федорко, погибшего в борьбе за свободу и независимость Украины.
 
Отпевали усопшего воина в кафедральном соборе в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы города Мукачево.
 
Архиерей выразил соболезнования родителям, родным и близким новопреставленного Героя и призвал духовенство епархии и всех верных Мукачевской епархии к усиленной молитве за упокоение души воина Александра.
 
На Одесчине провели в последний путь Защитника Украины Николая Котовича.
 
Отпевание воина в Свято-Успенском храме города Татарбунары возглавил протоиерей Николай Павлов в сослужении духовенства благочиния.
 
Еще одного Героя — воина Дмитрия Агаева, отпевали в Свято-Георгиевском храме села Подгорное Тарутинского округа. Чин совершил настоятель храма протоиерей Геннадий Дзятко.
 
В тему: На Буковине и Кировоградщине священники УПЦ отпели украинских воинов.
 

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

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