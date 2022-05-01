На Закарпатье и Одесчине священники УПЦ отпели украинских погибших воинов

Топливный кризис в Украине усиливается
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
24 февраля российские диверсанты высадились в центре Киева для ликвидации Зеленского, — СМИ
На украинских АЗС начались серьезные проблемы с топливом
Польша передала Украине более половины своих танков
С 1 мая помощь от государства получат далеко не все внутренние переселенцы
Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 23 тысячи солдат
В НАТО допускают длительную войну в Украине
Германия решилась на поставку Украине тяжелого вооружения
Украина должна выгнать российские войска из Крыма и Донбасса, — МИД Великобритании
Генсек ООН рассказал, когда закончится война в Украине