Телеканал «НТН» покажет трансляцию схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Главное: В Великую Субботу верующие Украинской Православной Церкви смогут увидеть схождение Благодатного огня в храме Воскресения Господнего в Иерусалиме.

Детали: Транслировать событие будет телеканал «НТН», сообщает Центр информации УПЦ.

Начало прямой трансляции в 13.30.

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На протяжении многих веков Благодатный огонь ежегодно сходит в иерусалимском храме Гроба Господня.

Первым свидетелем чуда стал апостол Петр. Узнав о воскрешении Христа, он отправился к Его гробнице. Там, на месте, где ранее лежало тело Спасителя, он увидел Божественный свет. Чудо Благодатного огня в Храме Гроба Господня описывалось еще в IV веке. О нем писали как христианские, так и мусульманские авторы.

Накануне Великой субботы в храме гасят все свечи, лампады и паникадила. Утром совершается процедура запечатывания Гроба, перед которой Кувуклию (часовню, возведенную над Гробом) осматривают делегации христианских Церквей.

После запечатывания Гроба начинается праздничный церковный ход, а в Кувуклию идет Иерусалимский патриарх, одеяния которого также тщательно осматривают на предмет наличия каких-либо источников огня.

Патриарх входит в часовню лишь с факелом и свечами, где читает молитву. Тогда на свечи и факел сходит Благодатный огонь. Многие очевидцы утверждают, что сход огня сопровождается возникновением в храме блуждающих огней подобных шаровым молниям. Некоторые говорят, что лишенный жара огонь сходит над головами верующих «подобно росе».

Благодатный огонь в первые минуты схождения имеет невысокую температуру, он теплый, но не обжигает и напоминает согревающие солнечные лучи. Верующие умываются Огнем, освящают одежду, но возгорания не происходит. Это событие символизирует связь Бога с человечеством.

В тему: У верующих УПЦ сегодня Великая Суббота.