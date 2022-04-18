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Новости > Митрополит Антоний считает, что отсутствие любви приведет мир к разрушению

Митрополит Антоний считает, что отсутствие любви приведет мир к разрушению

Александра Кудрявцева
18.04.22 16:45
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Митрополит Антоний считает, что отсутствие любви приведет мир к разрушению
Главное: Второе Пришествие Христа наступит тогда, когда среди людей исчезнет главный объединяющий фактор — любовь.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в видеоблоге на Youtube-канале «Витражи: о вере в красках».
 
«Уставное евангельское чтение понедельника Страстной Седмицы раскрывает образы Второго Пришествия на эту землю Господа нашего Иисуса Христа. Если Первое Пришествие было во зраке раба и его целью было спасение рода человеческого от греховных последствий, то Второе Его Пришествие будет происходить во славе и его целью будет суд над человеческим родом в соответствии с тем, как каждый человек воспринял Евангелие и выстроил ли он свою жизнь в соответствии с ним», — сказал митрополит Антоний.
 
Владыка напомнил, что Второе Пришествие Христа точно так же, как и Первое, будет иметь свои отличительные признаки, внимая которым человек может осознать близость Пришествия Господа Иисуса Христа.
 
«И как гласит Евангелие, одним из признаков Второго Пришествия Иисуса Христа будет явление в мире антихриста. Христос Спаситель предупреждает нас: „Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить „Я — Христос“, и многих прельстят“», — отметил управделами УПЦ.
 
Он считает, что тем самым Господь хочет показать, что в последние времена появится немало ложных вождей, которые в угоду своему стремлению к власти, к славе, к материальному достатку будут пытаться внушить свои воззрения на истину, привлекая людей к себе, к своей личности, а не к Господу. «В результате такой лжеучитель не объединит людей в правде, а наоборот посеет раскол. И многие, пойдя за ним, обманутся, свернут в сторону с пути спасительного», — заявил иерарх УПЦ.
 
«Но что же станет причиной появления в этом мире антихриста? Евангелие дает нам ответ и на этот вопрос: „по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь“. Христос говорит, что накануне Его Второго Пришествия мир погрузится в войны, одни народы и царства восстанут на другие, начнутся гонения на истинных последователей Христа, и в итоге все возненавидят друг друга. Все это станет возможным по той причине, что среди людей исчезнет главный объединяющий фактор — любовь. По слову святых отцов именно отсутствие любви приведет мир к разрушению. Когда в людях пропадет последняя капля любви, Богу не останется ничего иного, как уничтожить этот мир и создать новый, в котором будут обитать правда и любовь. И в этот новый мир войдут лишь те, кто в своей жизни исполнил главную заповедь Христа — заповедь о любви», — пояснил архиерей.
 
Митрополит Антоний обратил внимание, что без любви человек становится равнодушным ко всему благому, к ближним и, наконец, к Богу.
 
«Там, где нет любви, наступает разочарование и отчаяние. Но настоящий христианин всегда останется верен Господу, даже когда верить станет труднее всего, даже когда вокруг будут твориться такие вещи, что может показаться, что Бог оставил этот мир без Своего попечения. И тогда только терпение спасет тех, кто останется верным Богу. Христос и говорит в евангельском отрывке, который читается в Великий Понедельник: „Претерпевший же до конца спасется“», — продолжил владыка.
 
Отвечая на вопрос, почему Господь даст возможность злу восторжествовать на какое-то время и почему Он допустит возможность страданий и испытаний самих христиан, иерарх УПЦ приводит слова преподобного Иустина Челийского: «Господь ждет, пока добро и зло созреют полностью, пока добро уже не сможет стать злом, и наоборот: пока зло, к сожалению, уже не сможет стать добром. И до тех пор, пока есть хоть небольшая надежда на исправление зла, Бог будет ждать этого и даст возможность хоть кому-то стать лучше. Когда же такой возможности уже не будет, Бог придет в этот мир, чтобы судить добровольный выбор каждого человека».
 
«Таким образом, те ужасы, которые произойдут накануне Второго Пришествия Христа — это вовсе не попустительство Божие или Его безразличие к этому миру, как могло бы показаться на первый взгляд, а проявление Его любви и терпения ко всему Своему творению. Потому что Бог будет до последнего ждать, чтобы человек раскаялся и спас свою душу», — подытожил управделами УПЦ.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле событий Страстной недели.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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