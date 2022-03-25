Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Самолет Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве

Самолет Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве

Агата Кловская
25.03.22 16:49
180
Самолет Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве

Главное: В Варшаве президентский борт Анджея Дуды совершил аварийную посадку. Причины пока неизвестны.

Детали: Самолет президента Польши Анджея Дуды, летевшего на встречу с главой Белого дома Джозефом Байденом в Жешуве, совершил аварийную посадку в Варшаве. Об этом пишет Polsat News.

«Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву. Резервный самолет с президентом Анджеем Дудой направляется в Жешув», — заявил советник польского президента по внешней политике Якуб Кумоч.

Причины экстренной посадки он не сообщил.

Кумоч добавил, что программа визита президентов Польши и США в Жешуве будет немного изменена.

Тем временем американский лидер Джозеф Байден уже прибыл в Польшу, где он пробудет с двухдневным визитом. Его самолет приземлился на аэродроме Ясенка в Подкарпатском воеводстве страны.

Там Байден встретился с военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

В тему: Байден готовит «значительную речь» по Украине.

Тэги: самолет, Польша, политика, аварийная посадка, Анджей Дуда

Комментарии

Статьи

22.03.22 20:33

Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны

Автор: Агата Кловская

Дайджест

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует
21.03.22 22:21

«Слуга» Зеленского Эдуард Шифрин снова банкует

Автор: «Власть»

Выбор редакции
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.03.22 16:35

Украина и Россия сблизились по четырем пунктам, — Эрдоган
25.03.22 16:10

Запорожский митрополит УПЦ помог эвакуировать людей из зоны боевых действий
25.03.22 15:48

Польша, Чехия и Словения разработали план для прекращения войны в Украине
25.03.22 15:40

Игуменья УПЦ рассказала о помощи пострадавшим и призвала усилить молитвы за мир
25.03.22 15:28

Управляющий делами УПЦ рассказал, какой народ выйдет из войны победителем
25.03.22 15:21

Байден готовит «значительную речь» по Украине
25.03.22 14:48

Война в Украине приближается к более опасной фазе, — западные СМИ
25.03.22 14:12

В Российской армии возникли серьезные проблемы с финансированием
25.03.22 13:57

Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
25.03.22 13:19

В России могут вернуть смертную казнь
25.03.22 15:48

Польша, Чехия и Словения разработали план для прекращения войны в Украине
25.03.22 15:21

Байден готовит «значительную речь» по Украине
25.03.22 14:48

Война в Украине приближается к более опасной фазе, — западные СМИ
25.03.22 12:16

В Украине отменили ВНО
25.03.22 11:20

Российские СМИ сообщили о смерти Жириновского
25.03.22 10:57

Стало известно, сколько людей принудительно вывезли из Украины в Россию
24.03.22 16:57

В Украине более 10 городов остались без питьевой воды
24.03.22 16:09

В ЕС назвали главную цель России в войне против Украины
24.03.22 15:37

Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
24.03.22 12:44

В НАТО озвучили общие потери российской армии в Украине
21.03.22 07:45

В Украину могут ввести миротворцев
22.03.22 11:35

Зеленский рассказал, как собрался договариваться с Путиным
23.03.22 11:22

Жителям Крыма с российскими паспортами могут запретить покидать полуостров
22.03.22 12:58

В ОП дали прогноз, когда в Украине закончатся активные боевые действия
20.03.22 09:35

В Украине временно запретили несколько партий
19.03.22 10:54

Украинцам рассказали, как выявить диверсанта
23.03.22 11:34

В России таинственно исчез Шойгу
21.03.22 08:09

Крупный продуктовый супермаркет закрывается в Киеве и трех областях
20.03.22 09:16

Украинцев заверили, что дефолта не будет
21.03.22 15:37

Шмыгаль пообещал переселенцам денежную помощь
Фото и Видео
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Названо число участников ДРГ, которые были задержаны в Украине с начала войны
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
Появились новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
ВСУ уничтожили в Бердянске большой десантный корабль «Орск»
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Российские военные жалуются на невыносимые условия проживания в окопах
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
Беларусь заявила об отводе войск от границ Украины
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
В Херсоне россияне обстреляли мирных жителей, вышедших на митинг
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
Момент падения «Боинга» в Китае попал на видео
Инсайдер показал чертежи будущего iPhone 14
Инсайдер показал чертежи будущего iPhone 14
Появилось видео ракетного удара по Виноградарю
Появилось видео ракетного удара по Виноградарю
Самолет «Мрия» можно было спасти
Самолет «Мрия» можно было спасти
fraza.com
Новости блогосферы
10.03.22 13:20

Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии

Опрос

Когда закончится российско-украинская война?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.