Самолет Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве

Главное: В Варшаве президентский борт Анджея Дуды совершил аварийную посадку. Причины пока неизвестны.
Детали: Самолет президента Польши Анджея Дуды, летевшего на встречу с главой Белого дома Джозефом Байденом в Жешуве, совершил аварийную посадку в Варшаве. Об этом пишет Polsat News.
«Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву. Резервный самолет с президентом Анджеем Дудой направляется в Жешув», — заявил советник польского президента по внешней политике Якуб Кумоч.
Причины экстренной посадки он не сообщил.
Кумоч добавил, что программа визита президентов Польши и США в Жешуве будет немного изменена.
Тем временем американский лидер Джозеф Байден уже прибыл в Польшу, где он пробудет с двухдневным визитом. Его самолет приземлился на аэродроме Ясенка в Подкарпатском воеводстве страны.
Там Байден встретился с военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.
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