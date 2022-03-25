Самолет Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве

Главное: В Варшаве президентский борт Анджея Дуды совершил аварийную посадку. Причины пока неизвестны.

Детали: Самолет президента Польши Анджея Дуды, летевшего на встречу с главой Белого дома Джозефом Байденом в Жешуве, совершил аварийную посадку в Варшаве. Об этом пишет Polsat News.

«Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву. Резервный самолет с президентом Анджеем Дудой направляется в Жешув», — заявил советник польского президента по внешней политике Якуб Кумоч.

Причины экстренной посадки он не сообщил.

Кумоч добавил, что программа визита президентов Польши и США в Жешуве будет немного изменена.

Тем временем американский лидер Джозеф Байден уже прибыл в Польшу, где он пробудет с двухдневным визитом. Его самолет приземлился на аэродроме Ясенка в Подкарпатском воеводстве страны.

Там Байден встретился с военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

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