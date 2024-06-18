Американцы рассказали, как ходить, чтобы сжечь побольше калорий

Эксперты из университета Массачусетса в США узнали о ходьбе кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что во время ходьбы неравномерным шагом, то есть с постоянной сменой длины шага, сжигается больше калорий, чем при обычной ходьбе.

В проведенном эксперименте приняли участие 18 здоровых взрослых людей, которым следовало пять минут двигаться по беговой дорожке в своей обычной манере.

Сообщается, что во время первого опыта специалисты отметили типичную для каждого испытуемого длину шага и с помощью специальных приборов отследили, сколько энергии (калорий) затрачивалось ими на обычную ходьбу.

Во время второго опыта американцы сказала добровольцам изменить общую равномерность своих шагов, сокращая или удлиняя их. Подопытным следовало при этом наступать на специальные отметки на движущемся полотне беговой дорожки.

Информируется, что во время пятиминутного занятия средняя длина шагов испытуемых варьировалась в пределах 10% в большую и меньшую сторону.

В итоге выяснилось следующее: увеличение вариабельности длины шага на 2,7% увеличивало метаболические затраты при ходьбе на 1,7%.

Поясняется, что подобный способ ходьбы помогал людям сжигать на 1,7% больше калорий, чем обычный, при одинаковых временных затратах.

В то же время говорится, что идти неравномерным шагом было для подопытных непростой задачей: добровольцы испытывали проблемы с сохранением точности при попытке контролировать длину шагов.

Резюмируется, что данный способ жиросжигания может подойти не всем.

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