Ученые узнали об алкоголе кое-что неоднозначное

Эксперты из Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма в США узнали об алкоголе кое-что неоднозначное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что временный отказ от алкоголя спосоен стать причиной нарушения микрофлоры кишечника у ранее злоупотреблявших спиртными напитками людей.

В проведенном опыте участвовали три группы добровольцев: люди, которые воздерживались от употребления алкоголя в течение как минимум шести недель до начала исследования, злоупотребляющие алкоголем и здоровые подопытные.

Специалистами была собрана информация об их состоянии физического и психического здоровья.

Была оценена степень повреждения печени у людей из первой группы, а также получена информация о качестве сна и наличии симптомов тревоги и депрессии.

Указывается, что у всех подопытных взяли образцы кала для оценки состояния микробиома кишечника. Поясняется, что это микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с носителем, и играют важную роль в обеспечении нормального пищеварения и функционирования иммунной системы.

В итоге выяснилось, что в кишечнике ранее злоупотреблявших алкоголем людей было снижено количество полезных бактерий Akkermansia, Lachnospira, Roseburia, Fusicatenibacter и Lachnospiraceae после кратковременного отказа от спиртного.

Кроме этого оказалось, что вследствие воздействия держания от алкоголя у участников первой группы произошло усиление симптомов тревоги и депрессии.

Резюмируется, что пока неясно, способно ли длительное воздержание от алкоголя привести к постепенному устранению этих неблагоприятных эффектов.

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