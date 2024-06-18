Ле Пен назвала ЕС токсичным и призвала его реформировать

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала ЕС. Слова политика цитирует издание El Periodico.

Среди прочего она сказала: «ЕС – это не Европа. Это всего лишь особый способ континентального сотрудничества, который за несколько десятилетий доказал, что не приносит пользы нашим экономикам и нашим странам. Он каждый день доказывает, насколько токсичен».

Кроме этого лидер оппозиционной политической силы уверена: «Мы должны реформировать его, чтобы дать государствам больше полномочий и защитить национальные особенности, которые способствовали изобретательности и влиянию Европы».

Говорится также, что данный проект реформирования можно назвать Европейским альянсом наций, который будет представлять более свободную и слаженную систему межъевропейского сотрудничества, которая даст возможность «реинтегрировать Великобританию в европейскую семью».

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