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Новости > Ле Пен назвала ЕС токсичным и призвала его реформировать

Ле Пен назвала ЕС токсичным и призвала его реформировать

Агата Кловская
17.06.24 23:55
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Ле Пен назвала ЕС токсичным и призвала его реформировать

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала ЕС. Слова политика цитирует издание El Periodico.

Среди прочего она сказала: «ЕС – это не Европа. Это всего лишь особый способ континентального сотрудничества, который за несколько десятилетий доказал, что не приносит пользы нашим экономикам и нашим странам. Он каждый день доказывает, насколько токсичен».

Кроме этого лидер оппозиционной политической силы уверена: «Мы должны реформировать его, чтобы дать государствам больше полномочий и защитить национальные особенности, которые способствовали изобретательности и влиянию Европы».

Говорится также, что данный проект реформирования можно назвать Европейским альянсом наций, который будет представлять более свободную и слаженную систему межъевропейского сотрудничества, которая даст возможность «реинтегрировать Великобританию в европейскую семью».

Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания после провала на выборах в Европарламент.

Тэги: мир, Франция, Марин Ле Пен, ЕС

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