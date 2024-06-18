Японцы уверяют, что почти научились читать мысли

Эксперты из Осакского университета в Японии сделали громкое заявление. Они уверяют, что почти научились расшифровывать мысли и сны человека.

Во время своей работы ученые выявили характерный шаблон мозговой активности, возникающей, когда человек спит или же мечтаем наяву.

Указывается на то, что произвольно возникающие мысли связаны с пульсациями острых волн в гиппокампе, то есть области мозга, имеющей решающее значение для формирования и извлечения воспоминаний.

Во время опыта специалисты десять дней записывали мозговую активность группы людей с диагностированной эпилепсией, которые прибывали в клинике.

Японцы фиксировали физиологические данные добровольцев, включая частоту сердечных сокращений и другие показатели организма.

Выяснилось, что острые волны в гиппокампе чаще возникают в периоды, когда пациенты сообщали о ярких, творческих и менее связанных с текущими задачами мыслях.

В отчете сказано: «Такие мозговые колебания характеризуются своим специфическим рисунком: за резкой волной следует быстрый всплеск синхронизированной активности нейронов, который можно записать как пульсацию. Обычно они возникают на частотах от 100 до 200 Гц и длятся от 50 до 200 миллисекунд».

Также поясняется: «Пульсации преимущественно наблюдались ночью, но также появлялись в периоды бодрствования, покоя или низкой активности. Закономерность предполагает наличие сильной связи между активностью гиппокампа и генерацией спонтанных мыслей».

Ожидается, что новое открытие подсобит в создании цифровых систем, которые смогут считывать активность мозга и позволять общаться без физического движения.

Резюмируется, что подобная технология может облегчить жизнь полностью парализованных пациентов с боковым амиотрофическим склерозом и другими тяжелыми заболеваниями.

Ранее японцы раскрыли тайну блуждающих мыслей.