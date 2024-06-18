Названо еще одно опасное последствие жары

Эксперты из Медицинского колледжа университета Цинциннати в США поведали о еще одном опасном последствии жары. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повышение температуры воздуха увеличивает риск возникновения приступа мигрени.

Во время своей работы ученые оценили «дневники мигрени» 660 людей с этим заболеванием.

После этого имеющиеся данные были сопоставлены с региональными данными о погоде в дни, когда у добровольцев начинались приступы.

В итоге оказалось, каждое дневное превышение нормы температуры на 0,6 градус соотносилось с увеличением риска развития головной боли любого вида (в том числе мигрени) на 6%.

Ранее ученые объяснили, почему у нас болит голова.