Ученые бьют тревогу: закисление океанов может привести к гибели кораллов

Эксперты из Калифорнийского университета в Нортридже (США) бьют тревогу. По их словам, растущие выбросы углекислого газа в атмосферу нашей планеты грозят роду каменистых кораллов поритов из-за закисления океанов.

Указывается, что данный процесс происходит при взаимодействии морской воды с атмосферным углекислым газом, из-за чего там становится все больше повышающих кислотность химических соединений, а концентрация нейтрализующих кислоту веществ, таких как карбонат кальция (кальцит), постепенно снижается.

Поясняется, что пориты и подобные им кораллы остаются основными создателями коралловых рифов в мире,но кислая морская вода мешает им строить свои скелеты из-за нехватки кальцита.

Увы, говорят специалисты, если данная тенденция сохранится, кораллы утратят способность размножаться, а рифы перестанут расти.

Резюмируется, что у колоний кораллов нет возможности приспособиться к подобным изменениям среды.

Ранее ученые обнаружили новый вид рыб.