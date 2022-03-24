Британия ударила новыми мощными санкциями по России и Беларуси

Главное: Великобритания наложила санкции на семь российских банков и 59 физических лиц. В санкционном списке также оказались оборонные предприятия.

Детали: Великобритания ввела новые санкции против России и Беларуси. Под ограничения попали 59 физических лиц, 26 предприятий и министерства, говорится в сообщении на сайте правительства Британии.

В частности, под санкции также попали Министерство обороны Беларуси и российская железная дорога.

«Правительство Соединенного Королевства наложило санкции на семь российских банков: Газпромбанк, СМП Банк, Уральский банк реконструкции и восстановления, Россельхозбанк, и фонд „Российская венчурная компания“, а также Альфа-банк Михаила Фридмана, который уже находится под санкциями Британии», — говорится в сообщении.

Альфа-банк является одним из 10 крупнейших банков России по капиталу. Правительство Британии подчеркнуло, что компания связана с украинским Альфа-банком, однако последний под санкции не попал.

В санкционном списке также оказались оборонные предприятия, Совкомфлот и Русгидро. Лично «прилетело» главе Сбербанка Герману Грефу и миллиардеру Олегу Тинькову.

Под санкции попали Минский тракторный завод и крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, АЛРОССА, специализирующаяся на разведке, добыче, производстве и продаже алмазов. Штаб-квартира компании находится в России.

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