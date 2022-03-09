НБУ выкупил военные облигации на гигантскую сумму

Главное: НБУ выкупил военные облигации. На 20 миллиардов гривен.

Детали: Национальный банк Украины выкупил военные облигации правительства. На сумму в 20 миллиардов гривен.

Финансовый регулятор отмечает, что со вторника, 8 марта, он может оказывать поддержку госбюджету путем покупки ценных бумаг правительства на первичном рынке.

Стоит отметить, что НБУ будет финансировать лишь критические расходы правительства в ограниченных объемах.

Информируется следующее: «Целесообразность дальнейших операций по финансированию критических расходов правительства будет определяться отдельными решениями НБУ».

Отмечается: «Будут учитываться ход военных действий, социально-экономическое развитие в Украине, ситуация на финансовых рынках и в государственных финансах, а также возможности наполнения государственного бюджета из других источников».

Кроме этого сообщается, что предоставление кредитов государству со стороны НБУ является временной мерой в условиях военного положения.

Ожидается: «После завершения войны и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию в рыночных началах НБУ возобновит традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования госбюджета».

Накануне объем продажи военных облигаций на аукционе составил 6,7 миллиарда гривен, а ставка по годовым облигациям составила 11%.

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