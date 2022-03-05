С начала войны Украину уже покинули 1,3 миллиона человек

Главное: Из-за войны Украину продолжают покидать люди. Уже уехали 1,3 миллиона человек.

Детали: Украину из-за военных действий продолжают покидать люди. В ООН говорят, что из нашей страны уже выехали 1,3 миллиона человек.

Ожидается, что в ближайшие дни число украинских беженцев вырастет до полутора миллионов людей.

Отмечается: «Это самый быстро развивающийся кризис беженцев, который мы наблюдали в Европе со времен окончания Второй мировой войны».

Информируется, что большинство беженцев в настоящее время связываются с друзьями, семьями и другими связями, уже живущими в Европе, однако будущие волны будут более сложными.

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