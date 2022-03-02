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Новости > УПЦ помогает украинским военным, больницам и всем пострадавшим от военных действий

УПЦ помогает украинским военным, больницам и всем пострадавшим от военных действий

Александра Кудрявцева
02.03.22 14:40
143
УПЦ помогает украинским военным, больницам и всем пострадавшим от военных действий

Главное: В Украинской Православной Церкви продолжают оказывать помощь украинским военным, больницам, беженцам и всем нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей УПЦ организуется всесторонняя помощь беженцам и всем, кто пострадал в результате продолжающихся боевых действий на территории Украины.

Духовенство и верующие Мукачевской и Черновицко-Буковинской епархий присоединились к международным гуманитарным миссиям и помогли с организацией, разгрузкой и перевозкой гуманитарной помощи, полученной от волонтеров Чехии и от Румынской Православной Церкви. Настоятель и верующие Свято-Успенского храма г. Чоп приобщились к разгрузке и перевозке гуманитарной помощи, полученной для беженцев от волонтеров Чехии.

В Черновицкой епархии опубликовали видео встречи 11 автобусов гуманитарной помощи для воинов и вынужденных переселенцев от верующих из Сучавской и Радауцкой архиепископии Румынской Православной Церкви.

Православные буковинцы приняли участие в разгрузке груза, в который вошли еда, теплые вещи, средства гигиены.

В Винницкой области приход собора святого благоверного князя Александра Невского помогает солдатам в резерве. В Козятине священники собрали продукты и передали территориальной обороне и беженцам, которые находятся в детском саду.

На Волыни священники кафедрального собора Всех Святых земли Волынской передали на нужды украинских военных собранную помощь. Такую же помощь собрала и передала военным Петро-Павловская община с. Рокини.

В храме организуется сбор нужных вещей для защитников Украины, беженцев и детей, рожденных в условиях войны.

В Киевской области по инициативе управляющего Южно-киевским викариатством епископа Белогородского Сильвестра проведен ряд мероприятий в поддержку граждан и военных.

Так, на территории Вознесенского храма на Демеевке нашли приют и еду 15 нуждающихся. Врачи религиозной общины оказывают первую помощь, а прихожане сдают кровь на нужды украинских военнослужащих и пострадавших граждан. Молодежное волонтерское движение «Парасолька» вместе с сообществом «Друзья святого Эгидия» раздают продуктовые наборы и оказывают финансовую помощь.

В Киево-Печерской лавре выделяют продукты питания для больниц и детских домов Киева.

«Мы со своим украинским народом. Не только сегодня, но и в предыдущие дни Свято-Успенская Киево-Печерская лавра по просьбе руководства больниц, детских домов Киева пытается по возможности выделить продукты питания: насколько это возможно и что у нас есть. Мы помогаем воинам нашим, поддерживаем детские дома, больных и бездомных, кто сегодня лишился куска хлеба и, часто бывает, дома», — отметил наместник обители.

В Черниговской области митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент посетил Нежинский детский дом-интернат. Владыка передал продукты и благословил воспитанников и педагогический персонал.

Жители Благовещенского мужского и Введенского женского монастырей Нежина во главе с епископом Феодосием продолжают оказывать помощь вынужденным переселенцам в виде горячих обедов.

В Харьковской епархии братия Покровского мужского монастыря выпекает хлеб для безвозмездной раздачи.

Священнослужители Трехсвятительского храма города Харькова передали помощь в палатку Все для победы на площади Свободы города Харькова.

В храмах Харьковской епархии оборудованы укрытия, обеспечивающие людей теплой одеждой, продуктами, а также всем необходимым.

В Черновицкой области религиозные общины УПЦ села Острица совместно с председателем Острицкой ОТГ организовали помощь беженцам.

Была оказана помощь продуктами питания, одеждой, средствами гигиены для 340 переселенцев.

Также ежедневно с 26 февраля готовят по 400 порций еды для переселенцев в Черновцах и Герцаевской ОТГ по договоренности с руководителями пунктов проживания переселенцев.

В Одессе священники и верующие собрали помощь для поддержки военных и полиции на блок посту возле Централита. Молодежь прихода передала бойцам теплые вещи, медикаменты и продукты.

Как сообщалось ранее, управляющий делами УПЦ призвал священников открыть храмы для людей круглосуточно.

В тему: Управляющий делами УПЦ призвал священников открыть храмы для людей круглосуточно.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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